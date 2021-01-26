 

В 2022 году Китай запустит первую миссию к Солнцу

26.01.2021, 5:02, Новости дня
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Первая космическая миссия для изучения активности Солнца стартует в следующем году. Об этом сообщили компетентные источники в Китае. В частности, для этой цели специалисты из КНР отправят спутник, который выйдет на орбиту нашей планеты.

Всего программа рассчитана на 4 года. Спутник будет постоянно находиться на высоте 720 километров от поверхности Земли. Его задачей является сбор данных о взаимосвязи магнитного поля планеты и различных солнечных выбросов во время роста или снижения активности.

Кстати, окончание исследований совпадает с завершением очередного пика солнечной активности. Его период, напомним, составляет 11 лет и заканчивается в 2025 году. Зонд будет оснащен всеми необходимыми для исследований приборами.



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