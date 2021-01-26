Дана Борисова дала совет находящимся в депрессии артистам

26.01.2021, 4:56, Новости дня

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«У меня пожизненное биполярное расстройство и плюс была зависимость. Поэтому я всегда рекомендую обращаться к специалистам», – рассказала газете ВЗГЛЯД телеведущая Дана Борисова, комментируя смерть находившегося в депрессии из-за отсутствия работы в период пандемии стендап-комика Александра Шаляпина.

В Москве на 42-м году жизни скончался российский стендап-комик и актер Александр Шаляпин. Его представительница сообщила, что мужчина покончил жизнь самоубийством. По ее словам, он долгое время находился в депрессии, а в последнее время был на реабилитации, так как проходил лечение от алкоголизма.

«Я была с ним очень хорошо знакома, у нас был общий врач-нарколог Марат Агинян, мы много общались. У него тоже была проблема, алкогольная зависимость, причем очень большой стаж – 20 лет. Для сравнения, у меня – пять. Мы с ним общались, вместе ездили в антинаркотические лагеря два–три раза, в центре виделись. Он не хотел говорить о своей проблеме открыто», – говорит Борисова.

Она рассказывает, что нарколог Марат Агинян пытался помочь Шаляпину последние пять лет, но тот постоянно срывался. А из-за эпидемиологических ограничений артист лишился работы.

«Всем тяжело, но это не значит, что нужно опустить руки и не бороться. Тем более с его возможностями, когда его окружало очень много друзей, которые пришли бы на помощь. Всем алкоголикам в реабилитационных центрах тяжело, там такие страшные истории рассказывают, что его история была просто мегалайтовая. Очень жалко. Наше заболевание смертельное, нам сотни раз об этом говорили, поэтому расслабляться и забывать об этом нельзя», – считает собеседница.

Телеведущая подчеркивает, что если у человека, будь он известный артист или обычный гражданин, складывается какая-то сложная жизненная ситуация или же по каким-то причинам «сдают нервы», «накрывает» депрессия, то следует немедленно обратиться к специалисту. «У меня пожизненное биполярное расстройство и плюс была зависимость – я работала с врачом, сидела в ребцентре семь месяцев. Поэтому я всегда рекомендую обращаться к специалистам. Александру Шаляпину многие протягивали руку, он отказывался, а надо было включать разум», – заключила Борисова.

Александр Шаляпин снялся более чем в 50 кинокартинах, в том числе в таких фильмах, как «Бумер-2», «Глухарь-2», «Женщины против мужчин», сериалах «Бессонница», «Временно недоступен», «Крапленый», «Карпов» и многих других. Также он известен многим телезрителям как участник Stand Up Show.