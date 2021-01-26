Ученые назвали забывчивость признаком эффективного ума

26.01.2021, 3:23, Новости дня

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По мнению австралийских ученых, забывчивость является явным признаком эффективной работы человеческого мозга. Исследователи из Университета Бонда установили данный факт в процессе многочисленных научных экспериментов.

Сейчас, когда в нашем распоряжении есть компьютеры и другие умные устройства, людям легче объяснить, что такое оперативная и основная память. Человеческий мозг устроен подобным образом. Если он запоминает только самую важную информацию, автоматически очищаясь от ненужных деталей и всякого информационного мусора, – это признак хорошо налаженной работы.

Однако все это может время от времени сыграть с вами злую шутку. Например, люди часто не узнают своих знакомых, если встречают их в других обстоятельствах.