В ОП сравнили действия правоохранителей на незаконных акциях в РФ и Европе

26.01.2021, 3:18, Новости дня

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Член Общественной палаты (ОП) Александр Малькевич сравнил незаконные акции в РФ и в Европе, отметив, что в Нидерландах полиция в ходе протестов применила водометы, а в Бельгии слезоточивый газ.

«Пока у нас обсуждают, какой «бурной» была суббота в России, давайте посмотрим, как прошли выходные в Голландии», – написал он в своем Telegram.

Малькевич отметил, что в воскресенье полиция Нидерландов на несанкционированной акции против мер правительства по борьбе с COVID-19 применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Эйндховене. Он также указал на то, что в Амстердаме накануне событий в соцсетях активисты распространяли сообщения с призывом выйти «погулять» на Музейную площадь и «попить кофе». «Понимая, что это призыв к несогласованной акции, мэрия (Амстердама– прим. ВЗГЛЯД) заблаговременно объявила этот район города закрытым. Но это не остановило толпу. В результате для разгона несанкционированной акции правоохранительные органы применили водометы, лошадей, собак и дубинки. Задержано было больше 100 человек. Очень «демократические» методы разгона несанкционированных акций», – подчеркнул член ОП.

Он предложил сравнить ситуацию в Нидерландах с несанкционированными массовыми мероприятиями, которые в субботу прошли в России. «Несмотря на то, что радикальная оппозиция всячески шла на провокации, правоохранительные органы на это не повелись. Исключения, если и были, то лишь подтвердили правило, что применение грубой силы у нас стараются избегать и сдерживать агрессию выступающих. По итогу все закончилось благополучно, хотя интернет-среда всячески пытается переубеждать нас в этом», – сказал Малькевич.

Общественный деятель также обратил внимание на еще один «пример демократии в странах Европы». Малькевич напомнил, что накануне в Брюсселе во время несанкционированной акции протеста против полицейского насилия, органами правопорядка был применен слезоточивый газ. «Что еще раз говорит о том, что там это правило, а не исключение», – указал он.

«Нас всячески пытаются убедить, что вокруг агрессия, что мы далеки от демократии, но водометы и слезоточивый газ в Европе – это несколько не то, к чему мы должны стремиться. А ведь, похоже, именно такую «свободу» там потом и предложат либералы, агитирующие за жизнь в «цивилизованном мире», – заключил Малькевич.

В воскресенье в нидерландских городах Амстердам и Эйндховен полицейские применили силовые методы для разгона демонстраций против мер правительства по борьбе с COVID-19. Как сообщило местное издание NL Times, протестующие кидали в полицейских петарды. Полиция для разгона запрещенных демонстраций прибегла к использованию водометов и дубинок, в Эйндховене был использован слезоточивый газ. В ходе незаконной акции в Амстердаме полиция задержала более 100 человек. В нидерландском городе Эйндховен задержано не менее тридцати человек. Одна женщина получила ранение головы.

Напомним, в субботу в разных городах РФ прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек.

Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.