 

Япония решила открыть горячую линию из-за побочных эффектов при вакцинации

26.01.2021, 0:50, Новости дня
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Власти Японии планируют создать специальную горячую линию по вопросам побочных эффектов, возникающих после вакцинации от коронавируса, сообщили японские СМИ.

Система приема пациентов будет подготовлена министерством здравоохранения страны к марту, когда в Японии стартует вакцинация пожилых людей. Будет также утвержден перечень лечебных учреждений для пациентов с побочными эффектами. В него войдут госпитали при университетах и крупные больницы с общепрофильным отделением, передает РИА «Новости» со ссылкой на Asahi Shimbun.

Пока неясно, нужно ли будет пациентам получать направление от терапевта или они смогут обращаться в больницы напрямую.

Ранее японский минздрав подписал контракт на поставку 144 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech в течение этого года, а также контракт на поставку 120 млн доз вакцины от AstraZeneca.

В январе в Японии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса из Бразилии.



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