 

В Бразилии автобус врезался в отбойник – 19 человек погибли, 33 пострадали

26.01.2021, 0:08, Новости дня
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В Бразилии по меньшей мере 19 человек погибли и 33 пострадали в результате дорожной аварии с участием автобуса. Об этом сообщает местное агентство Globo. 

На территории южного штата Парана автобус по невыясненным пока причинам врезался в отбойник и вылетел в кювет. Авария произошла сегодня около 8.30. 

По данным батальона воздушных операций военной полиции, среди погибших – 13 взрослых, пять подростков и один ребенок. Семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 54 пассажира и два водителя.

Раненых доставляют в больницы ближайших крупных городов – Жоинвилля и Куритибы.

Движение по трассе остановили, чтобы провести спасательные работы. Пробка растянулась на 22 км. Во второй половине дня движение по трассе было восстановлено.

Капитан спасательной команды Окаро Гренерт сообщил, что по предварительным данным, автобус слетел с трассы самостоятельно, не из-за столкновения с другим автомобилем. Он отметил, что к счастью, автобус не упал а реку, что могло случиться, и тогда число жертв было бы еще больше. 

Полиция ведет расследование обстоятельств ДТП.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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