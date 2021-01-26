 

Витренко на заседании фракции “Слуга народа” не захотел отказаться от премии в $4 млн – СМИ

26.01.2021, 0:08, Новости дня
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И. о. министра энергетики Юрий Витренко на фракции “Слуга народа” не согласился с предложением депутатов отказаться от премии в $4 млн за победу над “Газпромом” в Стокгольмском арбитраже. Об этом LB.ua сообщил источник из фракции “Слуга народа”.

“На фракции мы заслушали Юрия Витренко. Были к нему разные вопросы. Главная претензия, озвученная публично, касалась премии Витренко. Был поставлен прямой вопрос: как в стране, где пенсия 1700 грн, человек получает премию в $4 млн? Поставили вопрос: готов Витренко публично отказаться от такой премии? На что он открыто сказал, что не откажется от премии ни при каких условиях. Более того, он отметил, что наоборот премия – это показатель того, какой он профессиональный менеджер”, – рассказал источник из фракции.

Несмотря на это один из участников заседания сказал журналистам, что, скорее всего, голоса в фракции за назначение Витренко вице-премьер-министром по вопросам энергетики найдутся.

“Думаю, что за него проголосуют. В условиях ситуации с тарифами и проблемами в энергетике он показал, что эффективный менеджер. С большой долей вероятности и скорее всего фракция поддержит его назначение”, – рассказал один из участников заседания.

В то же время, другой собеседник подтвердил, что во фракции пока идет сбор подписей перед голосованием за Витренко, а само голосование может состояться уже в среду–четверг.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от “Слуги народа”. 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. “За” проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. Сам Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

Витренко сотрудничал с “Нафтогазом” с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в “Нафтогаз”, был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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