 

Украина обжаловала полномочия РФ в ПАСЕ, жесткий карантин закончился. Главное за день

26.01.2021, 0:08, Новости дня
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Украина в ПАСЕ

Украинская делегация на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы обжаловала полномочия делегации России. Решение поддержали 38 делегатов при 30 необходимых. 

Кроме того, украинская делегация инициировала дискуссию о ситуации с правами человека в Крыму. 

“Карантин зимних каникул” закончился

Сегодня в Украине – первый день после так называемого карантина зимних каникул – жестких ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что такая мера “позволила нам сдержать стремительный рост заболеваемости”. 

Локдаун оправдал себя, считает президент Украины Владимир Зеленский. 

Кабмин планирует вернуться к так называемому адаптивному карантину. Если эти изменения одобрят, ограничения начнут действовать через неделю после принятия решения, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Заседание фракции “Слуги народа”

Сегодня вечером монобольшинство собралось на заседание, на которое пришел Зеленский. СМИ писали, что у нардепов забрали телефоны и другие гаджеты на входе. Однако известно, что обсуждали нардепы вопросы, касающиеся назначения и.о. министра энергетики Юрия Витренко на должность вице-премьера, а также санкций, которые Минфин США ввел против нардепа Александра Дубинского. 

Последний, по данным СМИ, поспорил с президентом, когда тот предложил ему добровольно выйти из фракции. 

Вакцинация в феврале

Зеленский анонсировал получение Украиной первого миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 “от ведущей мировой компании”. Он сказал, что вакцинация начнется в феврале, и не сообщал других деталей, пообещав озвучить их позже. 

В каких странах Европы, кроме Украины, не началась вакцинация от COVID-19. Список

Дорожная карта реформ от послов G7

Послы стран “Большой семерки” в ответ на запрос президента представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине. Группа предложила ряд мероприятий, которые, как считают послы, восстановят доверие общественности к украинской судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре.

“43 по паспорту. 30 в душе”

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отмечает 43-летие. С утра он обнародовал в Instagram снимок из спортзала, в котором написал: “Семь на часах. 43 по паспорту. 30 в душе”. 

Главу государства публично поздравила его жена Елена, шоумен Евгений Кошевой и другие. Глава Офиса президента Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк написали в Facebook комплиментарные посты, пресс-секретарь Зеленского – Юлия Мендель ограничилась коротким поздравлением. 

Ближе к вечеру Офис президента опубликовал пресс-релиз с названием “Мировые лидеры поздравляют Президента Украины с днем рождения”, в котором упомянули поздравления председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Южной Кореи Мун Чжэ Ина, президента Словакии Зузаны Чапутовой, президента Египта Фаттаха Ас-Сиси, и.о. президента Кыргызстана Таланта Мамытова и экс-президента этой страны Нурсултана Назарбаева, а также посла Израиля в Украине Джоэла Лиона.

Журналист Сергей Сидоренко после этого релиза пришел к выводу, что в ОПУ “завелся крот, двойной агент, который по заказу врагов вредит шефу”. “Другого логического объяснения этому придумать сложно”, – написал он в Facebook, отдельно обратив внимание, что в ОПУ к мировым лидерам причислили посла.  


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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