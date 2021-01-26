 

Байден отменил указ Трампа о разрешении на въезд в США из ЕС и ряда стран

26.01.2021, 0:08, Новости дня
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Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа, которым тот снял ограничения на въезд иностранцев в США, Об этом говорится на сайте Белого дома.

Байден вернул запрет на въезд в страну всем иностранцам, которые за последние две недели побывали в странах Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Бразилии и Южно-Африканской республике.

Ограничения связаны с распространением коронавирусной болезни, в частности, ее новых штаммов. 

О “британском” коронавирусе стало известно в середине декабря прошлого года. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%.

Еще один штамм под названием 501.V2 был обнаружен в ЮАР в декабре прошлого года. Он распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2, и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава ЮАР, около 80–90% больных COVID-19 граждан в стране заражены именно штаммом 501.V2.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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