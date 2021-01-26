Президент КХЛ принял участие в «Спортивной студенческой ночи»

26.01.2021, 0:02, Новости дня

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В День российского студенчества на ГУМ-катке состоялось традиционное мероприятие для учащихся столичных вузов – «Спортивная студенческая ночь 2021». В ней принял участие президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

Событие началось со встречи с активистами студенческих спортивных клубов, студентами – участниками проекта «Спорт-Блог», ректорами вузов и руководителями студенческих спортивных лиг. Морозов пообащася со студенческим активом, рассказав о сотрудничестве со Студенческой хоккейной лигой, в частности о проектах «Учись. Играй. Стань лучшим!» и «Твой Шанс», передает сайт КХЛ.

Программа «Учись. Играй. Стань лучшим!» позволяет хоккеистам, имеющим опыт выступления в МХЛ, продолжать спортивную карьеру в СХЛ, получать высшее образование и выступать за студенческие команды. Уровень Студенческой хоккейной лиги растет, команды заинтересованы в усилении составов и готовы принять в свои ряды перспективных абитуриентов. Молодые игроки сами могут выбирать учебное заведение, специальность и команду, за которую они хотят выступать.

Проект «Твой Шанс» дает молодым игрокам возможность проявить себя и подписать первый профессиональный контракт хоккеиста. Одной из задач программы также является оказание поддержки в формировании карьерного пути в различных направлениях индустрии хоккея.

Также в рамках «Спортивной студенческой ночи» Континентальная хоккейная лига и Президентская платформа «Россия – страна возможностей» объявили о начале сотрудничества в рамках проекта «ТопБЛОГ».

Спортивное направление в проекте «ТопБЛОГ» стартовало в январе 2021 года. Одним из создателей образовательной программы стала Континентальная хоккейная лига.

«Мы всегда стараемся идти навстречу молодежи, сотрудничаем со Студенческой хоккейной лигой, проводим совместные спортивные мероприятия и передаем свой опыт. Более 150 выпускников МХЛ играют за команды своих вузов. КХЛ с удовольствием присоединилась к масштабной образовательной кампании «ТопБЛОГ». Молодежь проводит много времени в социальных сетях, но не все понимают, как это сделать профессией. Мы готовы передавать опыт молодым, делиться лучшими практиками, раскрывать особенности работы в спорте, и таким образом готовить будущих профильных специалистов для Лиги и клубов. С лучшими из тех, кто хочет развиваться в хоккее, мы готовы идти дальше. Среди участников мы намерены найти новых звезд соцсетей, которых будем поддерживать и после окончания проекта», – сказал Морозов.

В свою очередь генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил важность поддержки студенческих спортивных клубов и самих спортсменов:

«Студенты – одни из самых активных пользователей соцсетей. Мы хотим поддержать студенческие спортивные клубы, которые смогут охватить большую аудиторию, усилив работу своих аккаунтов в соцсетях. Кроме того, через проект «ТопБЛОГ» они смогут наладить взаимодействие с профессиональными клубами. К примеру, для самых лучших участников конкурса планируется организовать стажировки. В День студента это, пожалуй, один из самых полезных подарков для спортсменов, получающих профильное образование», – сообщил Комиссаров.

В рамках мероприятия Морозов принял участие в хоккейном матче.