Байден провел первый телефонный разговор с Меркель после инаугурации

26.01.2021, 0:02, Новости дня

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Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, обсудила внешнюю политику, пандемию и торговлю, а также пригласила в Берлин, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

Как уточнили в пресс-службе, стороны «говорили о вопросах внешней политики, в особенности относительно Афганистана и Ирана, а также [обсудили] торговую и климатическую политику». В частности, Меркель приветствовала решение Байдена восстановить членство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и вернуться в Парижское соглашение по климату, передает ТАСС.

«Канцлер пригласила президента Байдена совершить визит в Германию, как только позволит ситуация с пандемией», – отметила пресс-служба кабмина ФРГ. Меркель указала на то, что борьба с пандемией требует «международных усилий». Также глава правительства Германии выразила готовность «к решению международных задач совместно с европейскими и трансатлантическими партнерами», говорится в сообщении.

В прошлую среду Меркель направила Байдену поздравления с инаугурацией в качестве 46-го президента США и сообщила о готовности к новой главе «германо-американской дружбы». В инаугурационной речи Байден заявил о намерении Соединенных Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром.

Напомним, 9 января глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова к совместной работе с США над «планом Маршалла» в целях поддержки демократии. План Маршалла –программа экономической помощи странам Западной Европы в обмен на политическую лояльность Соединенным Штатам. Западная Германия (ФРГ) после окончания Второй мировой получала в рамках плана Маршалла значительные средства на восстановление экономики.