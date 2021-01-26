 

Конте решил подать в отставку с поста премьера Италии

26.01.2021, 0:02, Новости дня
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Председатель правительства Италии Джузеппе Конте сообщил о намерении подать в отставку, сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи.

«Во вторник в 09.00 (11.00 мск) созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку. После этого он передаст [соответствующее] заявление президенту республики Серджо Маттарелле», – приводит текст заявления ТАСС.

Намерение Конте стало следствием утраты правящей коалицией в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии абсолютного большинства в верхней палате парламента после выхода из нее небольшой партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци.

Как предполагается, отставка Конте может носить формальный характер в связи с потенциальной возможностью получения нового мандата на формирование кабинета министров, который будет пользоваться более широкой поддержкой в парламенте. И «Движение», и Демпартия выразили свою поддержку Конте.

На прошлой неделе кабинет Конте получил доверие в обеих палатах парламента, но в Сенате за председателя правительства Италии проголосовали простым большинством голосов при том, что сенаторы «Живой Италии» воздержались. При дальнейших голосованиях правительство может утратить поддержку большинства. Правоцентристская оппозиция в составе партий «Лига», «Вперед, Италия» и «Братья Италии» настаивают на досрочных выборах. Вопрос о дополнительных голосах и обновлении правящей коалиции пока остается открытым, что не исключает сценария досрочного голосования.

Напомним, в сентябре 2019 года Конте удалось сформировать новый состав правительства Италии после решения итальянского «Движения 5 звезд» поддержать создание правительства с демократической партией. До этого в Италии разразился правительственный кризис, когда распалось парламентское большинство, составленное «Лигой» и «Движением».



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