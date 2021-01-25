 

Экс-солистка “Комбинации” попала в “черный список” украинского Минкульта

25.01.2021, 23:20, Новости дня
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Бывшая солистка популярной в 90-х группы “Комбинация” Алена Апина, а также экс-солистка группы “Стрелки” Юлия Глебова попали в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

В ведомстве сообщили, что 14 января в Минкульт поступили письма Службы безопасности Украины о включении артисток в перечень. 22 января российских артисток их внесли в “черный список”.

Глебова, использующая псевдоним Беретта, после российской оккупации Крыма неоднократно ездила на полуостров, о чем сообщала в соцсетях.

Апина находится в базе “Миротворец” из-за неоднократных выступлений в оккупированных Крыму и Луганске. В интервью “Немецкой волне” в 2019 году она также высказывала свое отношение к аннексии Крыма, называя его “нашим и не нашим”.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. По состоянию на 25 января в этом списке находятся 159 деятелей культуры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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