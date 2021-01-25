Сенатора назначили председателем на суде по импичменту Трампа

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25.01.2021, 23:12, Новости дня
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Сенатор от Демократической партии Патрик Лейхи заменит главу Верховного суда Джона Робертса на процессе по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа, сообщают американские СМИ.

Источник телеканала CNN рассказал, что такое решение связано с тем, что процесс будет не над действующим, а над ушедшим президентом, информирует РИА «Новости».

В это время Лейхи будет в статусе временного председателя сената.

Процесс импичмента экс-президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля.

Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, после чего спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение. При этом она сохранила в тайне дату передачи материалов по импичменту в Сенат.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.



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