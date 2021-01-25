Курды предупредили о подготовке вторжения Турции на север Сирии

25.01.2021, 23:12, Новости дня

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Отряды вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) дадут отпор турецким войскам в случае их вторжения в курдские районы, сообщил Firat ответственный за оборону в созданной курдами автономной администрации на севере Сирии Зейдан аль-Аси.

«Мы предупреждаем международное сообщество о том, что Анкара готовит военную операцию, которая может вылиться в новый конфликт в пограничных районах», – приводит слова аль-Аси ТАСС.

По данным курдского представителя, колонна бронетехники проследовала через границу на север провинции Ракка, где с декабря 2020 года идут перестрелки между отрядами СДС и протурецкими формированиями сирийской оппозиции. Ранее Анкара создала две военных базы поблизости от города Айн-Иса, где обороняются курдские отряды. «Попытки захватить этот город боевиками оппозиционных формирований до сих пор не имели успеха», – отметил аль-Аси.

Напомним, в прошлую субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары провести совместную с Багдадом боевую операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Синджар на севере Ирака.

В 2019 году Анкара провела на севере Сирии военную операцию «Источник мира». В том же месяце президент РФ Владимир Путин договорился с Эрдоганом о разрешении ситуации в регионе без кровопролития. По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии была приостановлена. В июне 2020 года Турция ввела войска в северную часть Ирака.