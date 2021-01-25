Франция решила провести концерты для оценки рисков заражения коронавирусом

25.01.2021, 21:33, Новости дня

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В Париже и Марселе в ближайшие несколько недель пройдут экспериментальные концерты, информирует телеканал BFMTV.

Целью эксперимента является оценка рисков распространения коронавируса в местах массового скопления людей. Телеканал отмечает, что концерты будут проведены в феврале или в марте, информирует РИА «Новости».

Предполагается, что в Париже экспериментальный концерт посетят от 2500 до 3000 человек. В Марселе, где пройдут два концерта, планируется участие порядка 1000 человек.

Результаты эксперимента будут оглашены после 8 апреля.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и новый глава США Джозеф Байден договорились взаимодействовать в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Во Франции власти могут ввести третий локдаун из-за распространения коронавируса, сообщают французские СМИ. Как сообщил источник в правительстве страны, решение будет принято в ближайшее время. Отмечается, что на решение ввести новый карантин повлияло распространение «британского» коронавируса и его нового штамма из ЮАР. Ожидается, что действие режима карантина начнется до конца будущей недели.