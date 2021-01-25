Стало известно о состоянии раненных в Турции россиян

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25.01.2021, 21:03, Новости дня
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Раненные во время вооруженного нападения в Турции граждане РФ находятся в больнице. Двое из них в состоянии средней тяжести, третьего скоро выпишут из больницы, сообщило Генсконсульство РФ в Стамбуле.

«Около 20.00 мск 24 января на одной из улиц стамбульского района Бешикташ произошло нападение на троих российских туристов с применением холодного оружия. Турецкий гражданин, предположительно, вследствие возникшего бытового конфликта нанес им многочисленные ножевые ранения. Пострадавшие были госпитализированы. Двое пострадавших находятся с повреждениями различной степени тяжести под контролем медиков, состояние третьего гражданина опасений не вызывает», – передает РИА «Новости» сообщение дипмисии.

В Генконсульстве рассказали, что попросили правоохранительные органы дать подробную информацию об инциденте. По предварительным данным, нападавший задержан.

Нападение на россиян произошло в Стамбуле накануне вечером. Произошедшее зафиксировали камеры наружного наблюдения.



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