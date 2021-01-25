 

ЕСПЧ рассмотрит жалобу гей-пары на отсутствие в Украине однополых браков

25.01.2021, 20:52, Новости дня
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Европейский суд по правам человека принял жалобу от украинской гей-пары о дискриминации со стороны Украины из-за непризнания однополого семейного партнерства. Об этом 23 января заявил правозащитный ЛГБТ-центр “Наш мир” в Facebook.

В организации отметили, что 2014-м и начале 2015 года центр направил в ЕСПЧ жалобы от двух гей-пар по поводу их дискриминации со стороны государства из-за отсутствия в Украине любой правовой формы признания однополого семейного партнерства.

На этой неделе к истцам и Министерству юстиции Украины, как представителю государства, пришло письмо с ЕСПЧ с предварительным запросом по жалобе.

“Это означает, что вскоре, после получения ответов от сторон, суд начнет рассмотрение этого дела”, – считают в центре.

Правозащитник отметили, что не могут предсказать окончательное решение суда, но в предыдущем аналогичном деле “Олиари и другие против Италии” ЕСПЧ признал нарушение государством прав человека, после чего итальянский парламент принял закон о регистрируемом гражданском партнерстве для однополых пар.

https://www.facebook.com/nashmircenter/posts/1488680821337324

В ноябре прошлого года компания Info Sapiens и центр “Социальный мониторинг” провели опрос, который показал, что украинцы стали более толерантными к представителям ЛГБТ. По данным исследования, с ними не хотели бы жить 44,8%, раньше этот показатель составлял 62%.

По данным Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, однополые браки разрешены в 28 странах мира, из них 16 – страны ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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