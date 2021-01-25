Названо число потерянных рабочих мест в мире из-за пандемии

25.01.2021, 20:10, Новости дня

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Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году в мире было потеряно 255 млн рабочих мест с полной занятостью, говорится в седьмом издании мониторинга МОТ о ситуации на рынке труда.

Однако по прогнозам на 2021 год в большинстве стран произойдет восстановление на рынке труда. Как отмечается, за весь прошлый год было потеряно 8,8% от общего количества часов работы в мире, что эквивалентно 255 млн рабочих мест с полной занятостью. Это примерно в четыре раза больше, чем число рабочих мест, потерянных во время глобального финансового кризиса 2009 года, передает РИА «Новости».

Потери рабочего времени объясняются либо сокращением рабочего времени занятых, либо "беспрецедентными уровнями потери рабочих мест, от которой пострадали 114 млн человек". При этом 71% этих потерь в области занятости пришлись на бездействие, а не на безработицу, что означает, что 81 млн человек ушли с рынка труда из-за того, что не могли работать, возможно, из-за ограничений, связанных с пандемией, или просто перестали искать работу.

Эти массовые потери привели к сокращению глобальных трудовых доходов на 8,3%, что эквивалентно 3,7 трлн долларов. В то же время, несмотря на сохраняющуюся высокую степень неопределенности, последние прогнозы на 2021 год МОТ показывают, что во второй половине года в большинстве стран произойдет относительно сильное восстановление. Связано это с началом программ по вакцинации.

Эксперты МОТ в этой связи рассмотрели три сценария. Согласно базовому сценарию, который основан на прогнозах Международного валютного фонда, сделанных в октябре 2020 года, в 2021 году во всем мире рабочее время сократится на 3%, что эквивалентно потере 90 млн рабочих мест с полной занятостью. Согласно негативному сценарию, который предполагает, в частности, медленный прогресс в области вакцинации, рабочее время сократится на 4,6%. Тогда как оптимистический сценарий говорит о сокращении всего на 1,3%. Его вступление в силу будет зависеть от того, будет ли взята пандемия под контроль и повысится ли потребительское и деловое доверие. При этом во всех сценариях в Америке, Европе и Центральной Азии потери рабочего времени примерно в два раза превысят потери рабочего времени в других регионах.

В свою очередь генеральный директор МОТ Гай Райдер, комментируя исследование, отметил, что «признаки восстановления вселяют оптимизм, но они хрупки и крайне неопределенны. «Мы должны помнить, что ни одна страна и ни одна группа не может восстановиться в одиночку", – добавил он.

Ранее президент Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XII Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии» заявил о важности извлечения уроков из проблем, обозначившихся во время распространения коронавируса.