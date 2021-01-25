 

Видеокарта GeForce RTX 3060 может стать большим дефицитом

25.01.2021, 15:06, Новости дня
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Для того чтобы на рынке возник дефицит, необходимо стечение нескольких обстоятельств, отмечают эксперты. Именно это и происходит с видеокартами GeForce RTX 3060, представленными компанией NVIDIA в различных вариантах.

Во-первых, сам производитель готов к тому, что спрос будет значительно опережать предложение, о чем говорят высокие цены. Во-вторых, новая политика индустрии ИТ-электроники СШВ налагает жесткие ограничения на конкурентов, которые не позволят быстро выпустить аналоги.

Наконец, в мире наблюдается очередной бум майнинга, для которого, как известно, нужны мощные видеокарты. А лучшие образцы продукции NVIDIA майнеры готовы покупать по любой цене, так как они рассчитывают легко возвратить вложенные деньги.



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