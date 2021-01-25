Специалисты Microsoft создали множество исправлений для разных версий Windows 10

25.01.2021, 15:06, Новости дня

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В компании Microsoft объявили о предварительном выпуске обновлений сразу для нескольких версий ОС Windows 10, в которых исправлены ранее замеченные ошибки. Речь идет о вариантах операционки 1909, 1809 и 20H2.

Разработчик обещает, что после закачки и установки апдейта ПО будет работать стабильнее и приносить меньше неприятных сюрпризов пользователям.

В данный момент обновления доступны только инсайдерам, участвующим в соответствующих программах тестирования. Однако вскоре они выйдут и для всех остальных пользователей. Напомним, что в прошлом году обновления для Windows 10 не раз становились причиной для сбоев в работе компьютеров и прочих устройств, так как Microsoft допускала недоработки.