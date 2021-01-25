Слуцкий назвал условие, при котором российская делегация покинет ПАСЕ

25.01.2021, 14:26, Новости дня

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Российская делегация не будет участвовать в сессиях ПАСЕ, если ее полномочия не подтвердятся в полном объеме, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Если полномочия делегации РФ не подтверждаются в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ», – цитирует ТАСС Слуцкого.

Он подчеркнул, что российская сторона не приемлет никаких противоправных ограничений и санкций. «Это противоречит самой природе парламентаризма», – добавил он.

Ранее ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии, на неделе состоится обсуждение дальнейшей судьбы делегации.

В понедельник российская делегация прибыла на зимнюю сессию ПАСЕ в Страсбург. «Делегация РФ во главе с Петром Олеговичем Толстым будет участвовать очно в составе пяти человек – трех депутатов и двух сенаторов», – сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января.

Между тем, 24 января в ходе заседания бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был снят с рассмотрения вопрос о соблюдении прав человека в Крыму, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.