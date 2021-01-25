 

“Мы вместе и ты – счастливый”. Зеленская в день рождения мужа обнародовала совместное селфи

25.01.2021, 14:16, Новости дня
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25 января президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года. Супруга главы государства Елена Зеленская обнародовала в Instagram адресованное ему поздравление.

Публикацию жена президента проиллюстрировала совместным селфи. На снимке президент и его жена запечатлены с нижнего ракурса на фоне синего неба. 

“На этом фото есть почти все, что мне нужно для счастья. Много солнца, мы вместе и ты – счастливый и улыбающийся. С днем рождения, любимый! Спасибо тебе за каждый день!” – написала первая леди Украины.

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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Александру (2005) и сына Кирилла (2013).

Актер, художественный руководитель студии “Квартал 95” Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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