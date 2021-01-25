Следком в Москве после протестов в поддержку Навального возбудил уголовное дело из-за нарушения карантина – СМИ

25.01.2021, 14:16, Новости дня

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Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которая проходила 23 января. Об этом сообщило агентство “РИА Новости”, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Всего, по данным собеседника агентства, после акции протеста в Москве возбудили шесть уголовных дел по статьям о нарушении санитарных норм, о хулиганстве, об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также три уголовных дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Следком официально сообщал о четырех делах, возбужденных по статье о применении насилия в отношении представителя власти

Фабулу дела источник не пояснил. В то же время 23 января департамент здравоохранения Москвы говорил о 19 больных COVID-19, которые нарушили карантин и обязательную самоизоляцию и пришли на акцию в поддержку Навального. Связано ли это с возбужденным делом, пока неизвестно.

Следком России 24 января сообщал о четырех делах, возбужденных по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков говорил об участии 250–300 тыс. человек в массовых акциях протеста 23 января. Оценки количества участников акций в разных источниках значительно отличаются. По оценке СМИ, митинги состоялись более чем в 100 городах, только в Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, но правоохранители насчитывали только 4 тыс. Задержали по всей стране более 3,4 тыс. человек.

Новые акции протеста сторонники Навального анонсировали на следующие выходные. Полицейские применяли силу к протестующим, митинги разгоняли. В Санкт-Петербурге 54-летняя Маргарита Юдина вечером 23 января подошла к трем силовикам, которые вели задержанного на митинге, и спросила: “Зачем вы его схватили?” Полицейский ответил: “С проезжей части!” – и сильно пнул ее ногой в живот. Юдина упала на асфальт и закричала, ее госпитализировали.

Издание “ГОРДОН” следило за событиями онлайн.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. В его организме нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

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