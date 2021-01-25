 

Число жертв в результате пожара в доме престарелых в Харькове выросло до 16

25.01.2021, 10:10, Новости дня
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Жертв  пожара в харьковском доме престарелых выросло до 16. В больнице скончался мужчина, эвакуированный из здания. Об этом 25 января сообщило “Сегодня” со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

По информации ведомства, причиной смерти постояльца сгоревшего пансионата стал стресс.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека. Ранее сообщалось, что 15 из них погибли – девять женщин и шесть мужчин, известны их имена и фамилии. Госпитализировали также пять пострадавших в возрасте от 57 до 81 года.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

Под стражу отправили арендатора здания Вячеслава Кравченко и его жену Ольгу, которая была директором пансионата, а также владельца здания Славика Акопяна. Четвертый арестованный – администратор заведения 34-летний Игорь Мирончук. Он будет находиться под стражей два месяца, до 21 марта.

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три. Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно был подключен к коммунальным сетям.

23 января объявлено в Украине днем траура.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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