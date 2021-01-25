Опубликованы шпионские снимки BMW 7 Series

25.01.2021, 10:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Баварская автомобильная компания BMW приступила к дорожным испытаниям модернизированного седана BMW 7 Series.

В свою очередь, заезды осуществляются в зимних условиях, что дает возможность точнее оценить все преимущества автомобиля. Кроме того, предложенные фотошпионами снимки дают возможность рассмотреть некоторые обновленные формы, однако весь кузов покрыт защитным камуфляжем.

Вместе с тем задняя часть кузова до настоящего времени остается недоработанной, тогда как здесь применили улучшенные фонари и насадки на выхлопные патрубки. Кроме того, модель имеет ряд технических доработок, о которых расскажут ближе к выходу, который запланирован на 2022 год.