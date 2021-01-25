 

Changan обновил кроссовер CS35 Plus

25.01.2021, 10:08, Новости дня
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Популярный китайский автопроизводитель Changan ранее презентовал обновленный кроссовер Changan CS35 Plus.

В свою очередь, производитель уточнил, что новая модификация уже доступна для предварительных заказов. Следует отметить, что новый кроссовер обладает стильными фарами, улучшенными задними фонарями, а также новой решеткой радиатора и другими внешними элементами. В салоне применили цифровую панель приборов, крупный дисплей мультимедийного комплекса, а также панорамную крышу.

Под капотом нового кроссовера применили 1,6-литровый двигатель, который выдает 128 л.с. мощности. Также новинка имеет 5-ступенчатую коробку передач. Выход на российский рынок модели Changan CS35 Plus пройдет в 2022 году.



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