Нурмагомедов решил начать карьеру профессионального футболиста

25.01.2021, 9:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов сообщил о намерении начать карьеру профессионального футболиста.

«Готовлюсь к дебюту на большом футболе, жду предложений, будем рассматривать», – написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

В своем последнем поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона UFC и заявил о завершении карьеры. Таким образом, он остается непобежденным в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, из них 13 – в UFC. Нурмагомедов был признан лучшим иностранным спортсменом мира 2020 года по версии Би-би-си.

Ранеее Нурмагомедов не исключил возвращения в UFC.