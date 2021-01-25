Президент Португалии переизбран на второй срок

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25.01.2021, 8:34, Новости дня
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На выборах президента Португалии, которые прошли 24 января, победил действующий глава государства Марселу Ребелу ди Соуза. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте МВД страны утром 25 января.

После подсчета 99,91% бюллетеней 72-летний политик имеет поддержку в 60,7%.

У ближайшего конкурента ди Соузы, представителя социалистов Аны Гомеш – 12,97% голосов, у правопопулиста Андре Вентуры – 11,9%.

Всего на должность президента Португалии претендует семь кандидатов.

Скриншот: presidenciais2021.mai.gov.pt

Явка на выборах составила 39,49%.

Консерватор Ди Соуза первый раз выиграл выборы президента Португалии в январе 2016 года, тогда за него проголосовали 52% избирателей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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