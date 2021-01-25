24 января боевики пять раз нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

25.01.2021, 8:34, Новости дня

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В течение 24 января боевики на Донбассе пять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 25 января проинформировал в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

“24 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Пивденное вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь в сторону наших позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что в Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

“С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами”, – подчеркнули в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/231485198461695/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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