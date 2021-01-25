Уголовное дело возбудили из-за перекрытия улиц во время несанкционированных акций в Приморье

25.01.2021, 5:42, Новости дня

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Следователи управления МВД РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту перекрытия дорог и блокирования движения во время несанкционированной акции, прошедшей в центре Владивостока в субботу, информирует пресс-служба ведомства.

В ведомстве сообщили, что было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи УК РФ («Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан»), передает ТАСС.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 240 часов, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на этот же срок.

Указывается, что своими действиями участники несанкционированной акции создали угрозу жизни, здоровью и безопасности жителей Владивостока.

По данным диспетчеров станции скорой помощи, экипажи не могли добраться на четыре срочных вызова, включая вызов к девятимесячному ребенку и тяжелым больным с пневмонией. Все четыре машины простояли в пробке около трех часов.

Ранее МВД пообещало разобраться в каждой провокации на незаконных митингах. Во Владивостоке возбудили два дела по факту применения насилия к силовикам.

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