 

В Кремле оценили «псевдоразоблачения» о «дворце» Путина

25.01.2021, 4:03, Новости дня
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Публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают президенту РФ Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин ничего там не делает, у Путина нет «дворца» в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье», – сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».

Он добавил, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен «включить голову» и каждый раз спрашивать себя: «А при чем здесь Путин?».

Песков допустил, что существование такого объекта возможно, но у него другие собственники. «Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект», – сказал представитель Кремля.

По его словам, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, «вольны владеть любыми объектами», но президент тут ни при чем. «И вот такие искусные, знаете, хитросплетения, которые являются враньем, я еще раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться», – добавил Песков.

При этом он отметил, что в публикациях о «дворце» под Геленджиком встречаются ошибки. «Там все что-то является, очевидно, ошибками при переводе с английского. Тоже, кстати, вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском?» – сказал пресс-секретарь президента.

Он обратил внимание и на то, что «фотография» Путина якобы в бассейне является снимком 2006 года, когда президент плавал в Енисее – «и делает это до сих пор, когда предоставляется возможность».

«Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота», – подчеркнул Песков, отметив, что все это выгодно тем, кто хочет дальше «качать» ситуацию.

Ранее Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой».



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