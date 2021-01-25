 

В Польше назвали условия для въезда в страну без прохождения карантина

25.01.2021, 1:12, Новости дня
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Все, кто въезжает в Польшу, с 23 января при наличии негативного теста на коронавирус сделанного в течение 48 часов перед пересечением границы, могут не проходить 10-дневную обсервацию. Об этом сообщает “Укринформ”.

Пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Элжбета Пикор подтвердила информагенству, что эта норма уже действует на практике. Граждане Украины уже воспользовались ею.

“Да, эта норма с субботы действует на границе. Несколько человек уже пересекло границу в пунктах пропуска “Медика” и “Корчова”, – сказала пресс-секретарь.

Речь идет о всех видах тестов, в том числе об экспресс-тестах на антитела к COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на вечер 24 января подтвердили 99,056 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

В Польше с начала пандемии выявлено 1,475 млн случаев COVID-19, умерло 35 363 пациента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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