Израиль приостановит международное пассажирское авиасообщение

24.01.2021, 23:34, Новости дня

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Правительство Израиля приостановит международное авиасообщение с 26 по 31 января, чтобы сдержать распространение новых штаммов коронавируса. Об этом 25 января сообщила пресс-служба минздрава Израиля.

Международные рейсы приостановят в ночь на 26 января. Запрет будет действовать до 31 января – конца национального локдауна.

В ведомстве сообщили, что запрет не коснется грузовых рейсов из-за границы и полетов служб скорой медицинской помощи. Вылететь из Израиля можно будет только по следующим причинам: для лечения за границей, для работы, которую нельзя выполнить удаленно, для участия в судебных разбирательствах, похоронах членов семьи или в случае переезда.

Накануне в минздраве Израиля заявляли, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел обсуждения по вопросу о международном аэропорту Бен-Гурион и внесет в Кабинет министров предложение об остановке полетов в Израиль и/из Израиля на две недели, чтобы предотвратить проникновение в Израиль новых мутаций коронавируса.

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

24 января в Израиле сообщили, что начали вакцинацию подростков.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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