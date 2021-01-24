 

«Фортуна» начала укладку «Северного потока – 2» в водах Дании

24.01.2021, 22:20, Новости дня
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Трубоукладчик «Фортуна» возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании, сообщили в Nord Stream 2.

«Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток – 2». Работы идут в соответствии с полученными согласованиями», – передает сообщение ТАСС.

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.

23 января судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может быть задействовано на строительстве газопровода «Северный поток – 2», прибыло в немецкий порт Висмар.



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