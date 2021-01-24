Российский лыжник, ударивший противника, не согласен с дисквалификацией

24.01.2021, 21:10, Новости дня

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Российский лыжник Александр Большунов был разозлен решением Международной федерации лыжного спорта, которая дисквалифицировала его 24 января после скандала на финише эстафеты на Кубке мира по лыжным гонкам, который проходит в финском городе Лахти. Об этом норвежскому телеканалу NRK рассказал директор по проведению гонок Пьер Миньере.

В российской сборной считают, что финнский спортсмен спровоцировал Большунова тем, что подрезал его на финише.

“Для финна было достаточно места. Ничего бы не произошло, если бы он стоял в своем коридоре”, – сказал телеканалу тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер.

В Instagram Большунова разместили комментарий его отца, который поддержал поступок сына.

“Нужно бороться в честной борьбе. У финна слева была дорожка, но он почему-то начал смещение в сторону Саши. Раньше было намного справедливее: когда зашел в створ, нельзя пересекать путь. Я на стороне сына, может, даже хлеще поступил бы. Я всегда за чистую борьбу, и когда такое скотство происходит, я понимаю, что это, мягко говоря, некрасиво”, – отметил Александр Большунов-старший.

Он сказал, что “просто нужно подходить по-русски и давать в морду”.

“Но этого нельзя делать, к сожалению. Он подошел извинился, все. Ругать его не буду, он уже взрослый, знает, кто в каком котле варится”, – заявил отец лыжника.

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Публикация от Александр Большунов | * (@bolshunov.skigonki)

24 января на финише эстафетной гонки на Кубке мира по лыжным гонкам, который проходит в финском городе Лахти, Большунов ударил палкой представителя сборной Финляндии Йони Мяки, а после финиша наехал на финна. Большунова дисквалифицировали, а результат российской сборной был аннулирован.

Большунов – четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, четырехкратный серебряный призер чемпионата мира 2019 года.

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