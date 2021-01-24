 

В результате авиакатастрофы в Бразилии погибли футболисты и президент клуба

24.01.2021, 20:22, Новости дня
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Утром 24 января в бразильском штате Токантис произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли шесть человек. Об этом сообщило местное издение Globo.

На борту самолета, который упал через несколько минут после взлета, находились спортсмены футбольного клуба Palmas Гильерме Ноэ, Маркус Молинари, Рануле, Пракседес, а также президент клуба 32-летний Лукас Мейра. Погиб также пилот самолета, сообщило издание.

Погибшим футболистам было от 23 до 28 лет. Футболисты летели в город Гояния, где 25 января должен был состояться матч с клубом Vila Nova.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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