Ударивший женщину полицейский навестил ее в больнице с цветами

24.01.2021, 20:06, Новости дня

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Полицейский, ударивший женщину в Санкт-Петербурге, пришел к ней в больницу с цветами и извинениями. Он объяснил случившееся тем, что не видел происходящее вокруг.

Он рассказал, что за несколько минут до случившегося кто-то из участников акции применил в отношении него газ. Из-за этого защита глаз и лица запотела. Полицейский объяснил, что не видел происходящее. При этом силовик поклялся, что для него эта ситуация оказалась шоковой и он воспринял ее, как личную трагедию.

Пострадавшая сказала, что понимает, поскольку в тот момент у силовика был выброс адреналина. Она добавила, что «ничего страшного, главное, все живы».

Ранее сообщалось, что пострадавшая в ходе несогласованного митинга в Санкт-Петербурге женщина, которой, предположительно, нанес удар полицейский, готовится к выписке.

Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю. Telegram-канал Mash сообщил, что полицейские извинились перед пострадавшей за произошедшее. Канал опубликовал аудиозапись, на которой перед ней извиняется начальник управления организации общественного порядка ГУ МВД Петербурга Сергей Музыка. Пострадавшая в ответ заявила, что к руководству главка не имеет претензий.

В субботу Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.

Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с мигалкой, стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.