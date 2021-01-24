Киевские школьники 25 января вернутся за парты

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24.01.2021, 19:32, Новости дня
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С 25 января ученики киевских школ возвращаются за парты после “карантина зимних каникул”. Об этом 24 января в Telegram сообщила пресс-служба Киевской городской администрации.

В случае ухудшения эпидситуации школы перейдут к смешанной системе обучения.

“На дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников, а при необходимости отдельные классы, или будут закрывать на карантин отдельные школы”, – отметили в КГА.

С 25 января после завершения “карантина зимних каникул” в Украине будут действовать ограничения, которые были в декабре 2020 года. Об этом в Facebook 23 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 191 812 человек, 947 514 заболевших выздоровели, 21 861 умер.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует “карантин зимних каникул”. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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