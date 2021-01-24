МИД Чехии решил поддержать расширение санкций против РФ из-за Навального

24.01.2021, 19:18, Новости дня

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Чехия на совещании руководителей МИД стран ЕС, запланированном на 25 января, поддержит расширение санкций против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Алексея Навального, сообщил глава внешнеполитического ведомства республики Томаш Петршичек.

«На заседании СМ МИД ЕС в понедельник Чехия будет выступать за расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Навального. Также будем это рассматривать и в двусторонних отношениях с представителями РФ», – сказал Петршичек, выступая по Чешскому ТВ, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за «действенные» санкции в отношении РФ в связи с арестом блогера Алексея Навального.

В минувший четверг Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Навального.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.