 

Исландец, который первый в мире перенес операцию по пересадке двух рук, записал первое видео из клиники

24.01.2021, 18:43, Новости дня
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Во Франции впервые провели успешную операцию по пересадке двух рук, 48-летний пациент исландец Феликс Гретарссон чувствует себя хорошо и 22 января записал первое видео из клиники. Ролик обнародовали на канале Университетской больницы Лиона.

Трансплантацию проводили в клинике имени Эдуара Эррио.

Как сообщал канал France 3, пересадку сделали 13 января. Операция длилась почти 15 часов. В операции были задействованы четыре хирургические бригады (50 медиков), отмечает The Guardian.

Гретарссон работал электриком и потерял свои руки в 1998 году в результате удара током во время ремонта высоковольтной линии. Он провел в коме три месяца, перенес пересадку печени, но потерял обе руки.

В 2017 году он переехал в Лион для трансплантации и четыре года ждал подходящего донора.

Как пишет The Guardian, врачи сказали, что перспектива восстановления правой руки лучше, чем левой (во время операции там пришлось восстанавливать все плечо). По словам медиков, через девять дней после операции серьезных осложнений не было.

ВИДЕОВидео: HCL – Hospices Civils de Lyon / YouTube

У Гретарссона впереди длительный период реабилитации, сообщил хирург Лайонел Бадет. Мужчина еще не может самостоятельно двигать руками.

https://www.facebook.com/FelixGretarsson/videos/131390152153008/

Первую в мире трансплантацию кисти провели в больнице имени Эдуара Эррио в 1998 году. Пересадку обеих рук провели в Германии в 2008-м, операция в Лионе стала уникальной – Гретарссону впервые в мире сделали трансплантацию двух рук с плечами.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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