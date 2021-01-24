МИД заявил о глубочайшем кризисе идеологии Запада

24.01.2021, 16:50, Новости дня

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Различия в оценке протестов на Западе и в РФ свидетельствуют о глубочайшем кризисе западного образа мысли, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это кризис, глубочайший кризис того самого западного образа мысли, западной псевдодемократии и псевдолиберализма (…) Краска сошла – и мы увидели, что там есть на самом деле. Про себя, про то, что проходило в Вашингтоне, про Капитолий – это называли нападением на демократию. А вчера в отношении российских незаконных протестных митингов писали воодушевительные призывы», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Она отметила, что «это не лицемерие, это кризис их идеологии». «Но опасный кризис, потому что он угрожает суверенитету многих стран», – добавила дипломат.

По ее словам, США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом, Захарова подчеркнула, что, если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации.

«Это делается намеренно (…) Для того, чтобы нам добиться изъятия, блокировки фейковой информации нужно пройти семь кругов ада, нужны решения судов, долгая переписка», – заключила она.

Накануне посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. В свою очередь Захарова заявила, что дипломаты посольства США в РФ будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях.

Напомним, 6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами.