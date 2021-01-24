Гордон о переходе Ракицкого в “Зенит”: Мне кажется, он долбо…б

24.01.2021, 16:16, Новости дня

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Основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон в интервью YouTube-каналу oSporte TV раскритиковал украинского футболиста, бывшего игрока сборной Украины Ярослава Ракицкого за переход в российский клуб “Зенит”. Интервью было опубликовано 22 января.

Журналист спросил, принес ли Гордону этот трансфер боль.

“Он мне не принес боли никакой. Физическую боль мне принесла аннексия Крыма, захват Донбасса, а гибель 14 тыс. украинцев [во время конфликта на востоке страны] страшную боль принесла… Что касается перехода Ракицкого в питерский “Зенит”, то это его личное дело. Нравится ли это мне? Нет. Я его презираю за это”, – сказал Гордон.

Интервьюер уточнил, считает ли Гордон Ракицкого предателем.

“Знаете, словом “предатель” я не хочу разбрасываться. Он сделал свой выбор, понимаете? У нас есть украинские артисты, которые после аннексии поехали в Россию петь песенки свои на кремлевских концертах. Нравится ли мне это? Нет. Считаю ли я их предателями? Да, считаю. Презираю ли я их за это? Презираю. Имеют ли они на это право? Имеют. Это демократия. Надо ли их за это травить в Украине? Не надо! И Ракицкого тоже травить не надо”, – сказал Гордон.

Он подчеркнул, что переход в российский клуб – это личный выбор Ракицкого и его личное дело.

“Ракицкий, может, считает, что Россия [в конфликте с Украиной] права. У нас много людей есть в Украине, которые искренне любят “русский мир”, [президента РФ Владимира] Путина, считают, что вообще Путину надо быть решительнее и присоединить всю Украину к России. У нас есть такие [граждане], процентов 10–15, которые так думают. Это нормальная история. Так что, их надо репрессировать, выслать, расстрелять? Нет. Их надо пытаться переубеждать цивилизованными методами, доказательной базой… Поэтому в случае с Ракицким что сказать? Мне кажется, что он долбо…б! Но это мое личное мнение, я его никому не навязываю. Считаю, когда Россия так поступила с Украиной, нельзя ехать и играть за российские клубы. Ну нельзя! Но это мое мнение, я могу ошибаться”, – сказал Гордон.

ВИДЕОВидео: oSporte TV / YouTube

Ракицкий в январе 2019 года объявил о переходе в российский “Зенит”. До этого в течение 10 лет он играл в донецком “Шахтере”.

В 2009–2018 годах Ракицкий выступал за сборную Украины. За это время он сыграл 54 матча и забил четыре гола. После перехода в российский клуб Ракицкого перестали вызывать в сборную, а в ноябре 2019 года он объявил о завершении карьеры в сборной.

“Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо”, – сказал футболист.

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