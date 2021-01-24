 

В германской фирме по уходу за пожилыми уволили отказавшихся прививаться работников

24.01.2021, 13:34, Новости дня
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В Германии руководитель одной из фирм по уходу за инвалидами и престарелыми людьми уволил семерых работников, отказывавшихся прививаться от коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.

Глава фирмы по уходу за людьми в городе Дессау-Рослау Рене Вильмер уволил нескольких сотрудников, отказавшихся сделать прививку, это стало первым случаем увольнения сотрудников в стране по такой причине, передает ТАСС со ссылкой на Build.

Вильмер потребовал от работников сделать прививку, но трое отказались выполнять требование, еще четверо не смогли определиться. Руководитель фирмы дал им два дня на принятие решения, но сотрудники не стали прививаться и были уволены.

«Я делаю все, чтобы защитить наших пациентов. Это моя моральная обязанность», – сказал Вильмер. Отмечается, что ему стали поступать угрозы убийство со стороны противников вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.



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