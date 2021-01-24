Иран пожелал обменяться заключенными с США при Байдене

24.01.2021, 13:34, Новости дня

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Иран готов к обмену заключенными с США с приходом к власти Джозефа Байдена, сообщил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде агентству ISNA.

«К сожалению, американцы берут в заложники иранских граждан в США. Как заявлял (министр иностранных дел Ирана) Зариф, мы… готовы к обмену заключенными с Соединенными Штатами», – передает слова Хатибзаде РИА «Новости».

Ранее в США задержали иранского политолога Каве Афрасиаби, подозреваемого в работе агентом иностранного правительства без регистрации при американском минюсте. В Иране задержание Афрасиаби назвали безосновательным и выразили надежду, что новая администрация Соединенных Штатов пересмотрит подход, к которому «пристрастились американцы», беря в заложники иранцев «под любыми предлогами».

Вашингтон ранее неоднократно требовал от Тегерана освободить американских граждан, находящихся в заключении. Бывший президент США Дональд Трамп в июле 2017 года грозил Ирану «последствиями», если американцы не будут освобождены.