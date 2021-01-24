 

Полиция нашла мужчину, которого похитили на парковке в Харькове. Мотивация злоумышленников неизвестна

24.01.2021, 13:00, Новости дня
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Полиция нашла и освободила 26-летнего харьковчанина, которого 21 января похитили неизвестные; его удерживали в подвальном помещении в Кировоградской области, проинформировал сайт Нацполиции.

Информация о том, что трое неизвестных силой затащили жителя Харькова в автомобиль Mercedes на парковке у торгового центра “Французский бульвар”, поступила в полицию от мужчины, ставшего свидетелем похищения. 

В области ввели план “Перехват”. Полиция обнаружила на парковке автомобиль потерпевшего, там остались деньги, личные вещи и документы мужчины. Маршрут передвижения похитителей отследили по записям с камер видеонаблюдения. 

Автомобиль, на котором похищенного вывезли из области, нашли на обочине дороги в Александрийском районе Кировоградской области. 

“Людей внутри транспортного средства не было, машину неизвестные сожгли. Работники полиции установили место, где удерживали похищенного харьковчанина. 23 января в результате спецоперации мужчину нашли и освободили. Пострадавший был связан веревками, его постоянно избивали и унижали. Никаких требований к похищенному злоумышленники не выдвигали”, – говорится в релизе. 

После освобождения харьковчанина передали его родственникам. 

Двух мужчин, которые охраняли похищенного, – одному из них 45 лет, второму 46 – задержали. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Заказчик преступления пока не найден. Также неизвестна мотивация злоумышленников. 

По словам родственников похищенного, мужчина временно нигде не работал: помогал отцу, который занимался бизнесом в ТЦ “Барабашово”. Кредитных или долговых обязательств семья не имела, говорится в релизе. Друзья потерпевшего также заявили, что ему никто не угрожал.

Инцидент расследуют по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕОВидео: ГУ Національної поліції в Харківській області / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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