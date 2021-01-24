Посол указал на зависимость международной ситуации от отношений Москвы и Вашингтона

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24.01.2021, 12:44, Новости дня
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Москву интересует развитие отношений с Вашингтоном настолько, насколько в этом заинтересована американская сторона, от этих отношений зависит международная ситуация, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

«У нас программа позитивная… Но мы неоднократно говорили о том, что в развитии отношений с США мы заинтересованы в той же степени, как заинтересованы они», – сказал посол в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Он добавил, что обе страны являются постоянными членами Совбеза ООН. «И, конечно же, от того как развиваются российско-американские отношения, будет штормить или, наоборот, будет тихая погода в международных отношениях», – сказал он.

Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.



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