 

Надетая на голову урна вызвала раскол в партии Саакашвили

24.01.2021, 11:06, Новости дня
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Члены партии экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» разругались между собой из-за урны, надетой на голову недовольному их акцией депутату в Батуми. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Батуми члены партии и их сторонники протестовали против застройки местного бульвара и во время этой акции надели на голову урну с мусором депутату парламента автономии, который выразил недовольство их поведением.

После этого одна из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили назвала «постыдным» действия тех, кто оскорбил депутата, а также тех, кто это приветствовал.

В ответ аджарские «националы» заявили, что Самадашвили будет следующей, кому они наденут урну на голову, если та приедет в Батуми.

Партия Саакашвили и ее сателлиты известны своим радикализмом. «Националы» уже анонсировали возобновление акций протеста по всей стране в феврале в попытке добиться новых выборов в парламент – они не признают итогов прошедших минувшей осенью, которые выиграла «Грузинская мечта».

Исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе заявил, что «радикальный сценарий не пройдет».

Ранее грузинские СМИ сообщали о финансовых проблемы в стане оппозиции. Из-за отказа от работы в парламенте после осенних выборов партии оказались под угрозой прекращения выплат из государственного бюджета.



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