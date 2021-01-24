Надетая на голову урна вызвала раскол в партии Саакашвили
24.01.2021, 11:06,
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Члены партии экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» разругались между собой из-за урны, надетой на голову недовольному их акцией депутату в Батуми. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В Батуми члены партии и их сторонники протестовали против застройки местного бульвара и во время этой акции надели на голову урну с мусором депутату парламента автономии, который выразил недовольство их поведением.
После этого одна из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили назвала «постыдным» действия тех, кто оскорбил депутата, а также тех, кто это приветствовал.
В ответ аджарские «националы» заявили, что Самадашвили будет следующей, кому они наденут урну на голову, если та приедет в Батуми.
Партия Саакашвили и ее сателлиты известны своим радикализмом. «Националы» уже анонсировали возобновление акций протеста по всей стране в феврале в попытке добиться новых выборов в парламент – они не признают итогов прошедших минувшей осенью, которые выиграла «Грузинская мечта».
Исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе заявил, что «радикальный сценарий не пройдет».
Ранее грузинские СМИ сообщали о финансовых проблемы в стане оппозиции. Из-за отказа от работы в парламенте после осенних выборов партии оказались под угрозой прекращения выплат из государственного бюджета.
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