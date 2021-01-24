Стало известно, чем Трамп занимается после ухода
24.01.2021, 11:06,
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Бывший президент США Дональд Трамп активно провел свои первые выходные после окончания президентского срока.
Трамп приехал в свой гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич во Флориде, информирует Радио Sputnik со ссылкой на Daily Mail.
Все выходные он провел за игрой в гольф. Отмечается, что на нем была надета бейсболка с надписью: «Сделаем Америку снова великой».
Когда бывший президент возвращался в резиденцию Мар-а-Лаго, его приветствовали сторонники с плакатами «Трамп победил» и «Все еще мой президент!»
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что намерен найти себе какое-то новое занятие, однако сделает это позже. Его помощники выразили надежду, что бывший американский лидер в ближайшее время «просто будет играть в гольф».
Президент США Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами.
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