Украина вводит подготовительные курсы для абитуриентов со временно оккупированных территорий

24.01.2021, 10:32, Новости дня

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Украина в 2021 году вводит пилотный проект специальных подготовительных курсов для абитуриентов со временно оккупированных территории Донбасса и Крыма. Об этом 21 января на пресс-конференции в Киеве сообщила исполнительный директор общественной организации “Фонд “Открытая политика” Ирина Жданова, видео опубликовано на YouTube-канале агентства “Интерфакс-Украина”.

По ее словам, уже приняты соответствующие изменения в закон “О высшем образовании”, а в бюджете Минреинтеграции заложено около 130 млн грн на подготовительные курсы и другие программы реинтеграции молодежи со временно оккупированных территорий.

Подготовительные курсы в этом году будут действовать на базе семи учебных заведений:

Донецкий национальный технический университет (город Покровск);

Таврический национальный университет имени Вернадского (Киев);

Херсонский государственный университет;

Восточноукраинский национальный университет имени Даля;

Луганский национальный университет имени Шевченко;

Национальный педагогический университет имени Драгоманова;

Мариупольский государственный университет.

Начиная уже с января подготовительные курсы будут проходить дистанционно, учитывая карантин. С октября Минреинтеграции планирует переводить их на дневную форму обучения. Количество учебных заведений, на базе которых будут проходить курсы, со временем планируется увеличивать.

Как сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко, в прошлом году через образовательные центры “Крым – Украина” поступило 397 человек, “Донбасс – Украина” – 1629 человек. Это самые большие показатели за последние пять лет. Рекордсменом по количеству детей со временно оккупированных территорий является Восточноукраинский национальный университет имени Даля, куда поступило 180 человек.

Выпускники со временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступают по упрощенной процедуре в украинские вузы с 2016 года. Для этого были созданы образовательные центры “Донбасс – Украина” и “Крым – Украина”. Ранее количество вузов, в которые могли поступать абитуриенты с оккупированных территорий по упрощенной процедуре, было ограниченным, среди них фактически не было рейтинговых университетов.

Жители оккупированных территорий не занимают бюджетных мест других абитуриентов, поскольку с 2016 года для них выделена отдельная квота, которую определяет Министерство образования.

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